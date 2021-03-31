Кадровые решения: правительство согласовало назначение двух заместителей глав ОГА

КИЕВ. 31 марта. УНН. На заседании в среду Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности согласовали назначение Александра Кулепина на должность заместителя председателя Львовской ОГА. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений", - написал Мокан.

Детали

По словам нардепа, сегодня чиновники проголосовали за:

согласование назначения Кулепина Александра Сергеевича - заместителем председателя Львовской ОГА.

согласование назначения Панченко Игоря Игоревича - заместителем председателя Полтавской ОГА.

Добавим, в декларации Александра Сергеевича Кулепина указано несколько квартир - в Киеве и Львове, одна из которых - место жительства (100,9 кв. м), другая - место регистрации, еще одна в его собственности, и еще одна - в собственности жены. Также в декларации указано автомобиль - Hyundai Sonata 2015 года выпуска, криптовалюта в количестве 1494. Заработная плата по основному месту работы - 831 899 грн (ООО "Комюто Украина") и 75 505 грн (Исполком Львовского горсовета), имеет несколько счетов в банках.

В декларации Игоря Игоревича Панченко - жилой дом со встроенным магазином и хозяйственным помещением на 474 кв. м в Кременчуге Полтавской области, квартира в Полтаве, два авто Nissan X-Trail - 2011 и 2013 годов выпуска. Также указано заработная плата получена по основному месту работы - 50 161 грн (Департамент регистрации Харьковского городского совета) и 439 855 грн (Департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета), наличные деньги - 3000 долл. США.

Дополнение

Правительство уже несколько заседаний согласовывает назначения в ОГА. Так, 17 марта, Кабмин принял ряд кадровых решений, в частности, согласовав назначение шести заместителей председателей в нескольких облгосадминистрациях, а также уволив ряд чиновников из центральных органов власти, в частности, в связи с ликвидацией нескольких учреждений из сферы градостроительства. В то же время у министра инфраструктуры Владислава Криклия появился новый заместитель.