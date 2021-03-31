Довыборы в Раду: ЦИК снова сменила главу ОИК на Прикарпатье

КИЕВ. 31 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия на своем заседании внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии № 87 в Ивано-Франковской области, до сих пор не установившей результаты голосования. Был изменен главу ОИК. Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети “ОПОРА”, передает УНН.

Цитата

“Да, комиссия прекратила полномочия Алексея Остроухова и включила и назначила председателем Андрея Лозинского. Также ЦИК прекратила полномочия Евгения Павлусенко и включила Игоря Децика. Оба субъекта представления — партия “Голос”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:10 31 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра 30 марта.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждая заявила о победе своих кандидатов — Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

При этом ОИК № 87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов.

А в ночь на 30 марта было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным. Впоследствии ЦИК сменила главу ОИК № 87 и трех членов комиссии.

Позже стало известно, что народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент.

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОВО № 87 голосовали 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.