Украина сделала шаг в направлении присоединения к Рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект распоряжения Президента Украины "О делегации Украины для участия в переговорах с Европейской Комиссией относительно присоединения Украины к участию в Рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Сегодня Кабмин поддержал проект распоряжения Президента Украины "О делегации Украины для участия в переговорах с Европейской Комиссией относительно присоединения Украины к участию в Рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа", - написал Мокан.

Детали

По словам нардепа, проектом предлагается создать делегацию Украины для обеспечения участия в переговорах с Европейской Комиссией относительно присоединения Украины к участию в Рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и утвердить директивы этой делегации.

Возглавит делегацию министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Принятие проекта акта обеспечит правовые основания для начала переговорного процесса об условиях присоединения Украины к Рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт Европы", который предлагается начать по инициативе Стороны ЕС", - отметил Мокан, добавив, что документ был принят с технико-юридическими правками.

Что было раньше

Кабинет министров на заседании 31 марта поддержал продление действия соглашения с правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.



