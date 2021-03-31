Тупицкий задекларировал более 3,7 млн грн зарплаты и недвижимость в оккупированном Крыму

КИЕВ. 31 марта. УНН. Александр Тупицкий, указ о назначении которого судьей Конституционного Суда Украины отменен, задекларировал за прошлый год более 3,7 млн грн зарплаты в должности главы КСУ, а также указал дом и два земельных участка в оккупированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию на сайте НАПК.

Детали

Так, согласно декларации, по месту работы Тупицкий заработал 3 715 035 грн, также он получил 10 320 грн помощи при рождении ребенка.

На банковских счетах у Тупицкого есть 161 тыс. грн, наличными он имеет 45 тыс. долл. и 130 тыс. грн.

Его жена Ольга Тупицкая имеет на банковском счете 242 долл., а наличными 11 тыс. 500 долл., 100 тыс. грн.

Также Тупицкий указал в декларации дом площадью 221,50 кв.м в Кореизе (Ялта), который он приобрел 9 декабря 2012 года. Он задекларировал два земельных участка в Кореизе - один площадью 690 кв.м, а второй площадью 126 кв.м.

Кроме того, Тупицкий указал, что с 1 января прошлого года имеет право на пользование домом отдыха площадью 60 кв.м в "Конча-Заспе", который принадлежит Государственному управлению делами.

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Тупицкий также имеет право на пользование домом в Киеве площадью 493 кв.м, который принадлежит Сергею Левченко, и на квартиру 216,5 кв.м в Киеве, находящуюся в собственности Галины Тупицкой.

В декларации указан дом в городе Васильков Киевской области, который находится в собственности Александра Тупицкого.

Также ему принадлежит гараж площадью 23,6 кв.м в Донецке.

Тупицкий имеет автомобиль BMW X6 2012 года выпуска, который приобрел в 2013 году за 706 695 грн.

Отмечается, что жена Тупицкого обладает 67% корпоративных прав Vega Financial, зарегистрированного в США.

Дополнение

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил 2 протокола в отношении судьи Конституционного Суда Украины (КСУ), бывшего главы КСУ Александра Тупицкого. Судья имел конфликт интересов из-за незадекларированного участка во временно оккупированном Крыму.



В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что решение относительно Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.

Президент отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца в конце декабря. В феврале Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц. 19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в КСУ из-за его отстранения.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало производства в отношении главы КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.