Элитные автомобили, квартиры, соболя: что задекларировала председатель Держспоживслужбы Магалецкая

КИЕВ. 31 марта. УНН. Председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая подала ежегодную электронную декларацию 2020 года, передает УНН со ссылкой на Реестр деклараций НАПК.

Детали

В собственности Магалецкой и ее семьи две квартиры в Киеве площадью 168,9 кв.м и 70,4 кв.м, а также два земельных участка, расположенные в Новых Безрадичах Обуховского района Киевской области (1 тыс. М.кв. и 700 м .кв).

Кроме того, Магалецкая является собственником жилого дома, расположенного в Киеве, общей площадью 237 м.кв.

Также, в собственности семьи. Магалецкая — автомобиль Иnfiniti QX60 2017 выпуска. А еще, председатель ГППС арендует автомобиль марки Toyota Camry 2017 года выпуска.

Магалецкая возглавила ГППС 4 ноября 2020 года. К тому времени она работала в ООО “Агродженерейшн Украина”. За 10 месяцев 2020 года она получила там более 1,2 млн грн зарплаты и 155 тыс. грн соцпомощи.

Заработная плата Магалецкая за два месяца работы в должности председателя ГППС составила 51,8 тыс. грн.

Также глава ГППС указала, что в прошлом году она получила 610 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. Сын Магалецкой — Андрей Магалецкий — получил грант на обучение в США в размере 861 тыс. грн.

На банковских счетах Магалецкая содержит более 73 тыс. грн и 7 тыс. долл. Наличными Магалецкая держит 300 тыс. грн.

Совместно с мужем Магалецкая обладает наличными в размере 5 тыс. швейцарских франков, 400 тыс. долл. и 44 тыс. евро. А еще Магалецкая указала, что имеет шубы с меха соболя стоимостью 450 тыс. грн.

Дополнение

После инцидента в херсонском заповеднике “Аскания-Нова”, когда с января не прекращается массовая гибель “краснокнижных” птиц от отравленного зерна, эксперты подняли вопрос некомпетентности председателя ГППС Владиславы Магалецкой, которая заняла должность без конкурса. В ответ на претензии экспертов в ГППС компетентность Магалецкой обосновали знанием иностранных языков и обучением в “престижных” учебных заведениях.