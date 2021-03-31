В Украине появится Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киевской области откроют первый в Украине Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия. В нем создадут комфортные условия для детей, которые дадут возможность правоохранителям собирать доказательства, не травмируя психики несовершеннолетних. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

В Офисе президента Украины 31 марта обсудили запуск пилотного проекта по созданию Центра правосудия для защиты прав детей, пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации.

Центр будет работать по американской модели Children's Justice Centre и принципу дружественного к ребенку правосудия. Команда специалистов будет состоять из прокуроров, следователей, судей, соцработников, психологов и адвокатов, которые специально подготовлены к работе с несовершеннолетними жертвами насилия и будут одновременно присутствовать во время интервьюирования ребенка в уголовном процессе. Решение по расследованию и оказанию социально-психологической поддержки будут согласовывать со всеми участниками.

Цитата

"Ребенок-жертва, особенно в случаях насилия, требует особого отношения и специфического подхода. Преступления данной категории опасные с точки зрения негативных последствий на психику ребенка и непредсказуемые своим влиянием на ее дальнейшую судьбу. Поэтому чрезвычайно важна адаптация процессуальных действий с потребностями ребенка путем создания дружественной среды", - сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Добавим

По его словам, центр должен быть местом, которое будет снижать уровень беспокойства у ребенка, предотвратит психологическую травматизацию и будет способствовать получению правдивой и полной информации для судебных целей.

Предварительно, проект запустят в сентябре в Киевской области.

По информации Мамедова, в 2020 году каждый десятый ребенок стал жертвой преступления. Сексуальное насилие относится к трем самым распространенным правонарушениям против несовершеннолетних. Ежегодный рост количества таких преступлений составляет 10%.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей. Законом вводится особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.