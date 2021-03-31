ООС: боевики не нарушали "режим тишины" в течение суток

КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"В течение текущих суток, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 116 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

30 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.