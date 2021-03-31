Кравчук в ТКГ предложил вернуться к прекращению огня с 1 апреля: Россия отказала

КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании предложил обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе. Инициативу поддержала ОБСЕ, однако предложение не нашла поддержки со стороны российской делагациӥ, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы украинской делегации.

Цитата:

"...Не понимаю, почему Российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей", - цитирует пресс-служба Кравчука.

Детали

Сообщается, что сегодняшнее общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций началось с предложения Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих.

Это предложение поддержали Спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол Халид Чевик.

В частности, Чевик предложил принять совместное согласованнок заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

"Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режима прекращения огня. К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делагации. Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе", - заявили в украинской делегации.

Контекст

В пятницу боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, четверо бойцов погибли и еще двое ранены.



После этого Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.



Уже на этой неделе лидеры "норманди" провели разговор, но без Зеленского. По итогам Российская сторона обвинила Украину в провокациях и эскалации вооруженного противостояния в зоне ООС и в отказе от "выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".



Со своей стороны Меркель и Макрон призвали провести переговоры в "нормандском формате".



