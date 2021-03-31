ВСУ передали учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ

КИЕВ. 31 марта. УНН. Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", передало Воздушным силам Вооруженных сил Украины отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", пишет УНН.

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Отмечается, что самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл в одно из боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

"МиГ-29УБ является учебно-боевой модификацией истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы происходили в условиях пандемии коронавируса и связанной с ним "экономической турбулентности".

В "Укроборонпроме" напоминают, что ЛГАРЗ - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для украинской армии, а истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины ВСУ.

"Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям", - резюмируют в пресс-центре концерна.

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