Дело Ощадбанка против РФ: в НБУ обеспокоены решением апелляционного суда в отношении крымских активов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Национальный банк внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг защиты в международных судебных институтах интересов государства в делах, связанных с оккупацией Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

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"Выражаем обеспокоенность решением парижского апелляционного суда, который отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных оккупацией полуострова", - говорится в сообщении.

Детали

Национальный банк Украины отмечает исключительную важность доведения на международном уровне противоправности действий РФ в отношении Украины, в частности относительно захвата украинских финансовых активов во время оккупации Крымского полуострова.

Важная предпосылка для эффективного обеспечения защиты интересов банка и государства - слаженная работа новой управленческой команды банка, которая должна формироваться на основе профессионализма и опыта, считают в НБУ.

Что известно

В ноябре 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.

В целом объем искового заявления "Ощадбанка" против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тыс листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.

21 июля 2015 года "Ощадбанк" выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.