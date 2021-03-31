Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом пишет УНН ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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"Министр проинформировал собеседника о системном обострении Россией ситуации безопасности на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Дмитрий Кулеба во время разговора уделил особое внимание событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских воинов.

Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщал УНН, вдоль государственной границы Украины разместились 28 батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации. Такую информацию обнародовал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 30 марта.