Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,89 -0,0842  EUR: 32,72 -0,2428 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская о годе министра Степанова в должности: никто бы больше не сделал
Голубовская о годе министра Степанова в должности: никто бы больше не сделал
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6870

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом пишет УНН ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Цитата

"Министр проинформировал собеседника о системном обострении Россией ситуации безопасности на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня", - говорится в сообщении.

Детали

Дмитрий Кулеба во время разговора уделил особое внимание событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских воинов.

Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщал УНН, вдоль государственной границы Украины разместились 28 батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации. Такую информацию обнародовал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 30 марта.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.