Довибоы в Раду: после восстановления подсчета голосов Шевченко обогнал Кошулинского

КИЕВ. 1 апреля. УНН. После длительной паузы Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе №87 на Ивано-Франковщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба ЦИК.

Детали

Вечером 31 марта комиссия посчитала более 71,7% голосов. В результате лидирует все равно Василий Вирастюк из партии “Слуга народа” с 31,30% голосов.

На второе место вышел Александр Шевченко из “За будущее”, который набрал 28,83%, обогнав кандидата от “Свободы” Руслан Кошулинский с 28,80 голосами.

Что было раньше

Сообщалось, что по состоянию на 15 часов вторника, 30 марта, окружная избирательная комиссия округа № 87 с довыборов в Верховную Раду в Ивано-Франковской области после перерыва не восстановила свою работу из-за отсутствия кворума.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:10 31 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра 30 марта.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василий Вирастюк и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

При этом ОИК № 87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов . А в ночь на 30 марта было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным. Впоследствии ЦИК изменила голову ОИК № 87 и трех членов комиссии.

Позже стало известно, что народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент.