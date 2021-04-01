В ООН обвинили "ПГК Вагнера" в нарушениях прав человека

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Эксперты Организации объединенных наций выразили обеспокоенность из-за сообщения о преступлениях со стороны российских наемников в Центральноафриканской Республике. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Сотрудники ООН выпустили 31 марта специальное заявление, что они “получили и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права”. Среди возможных преступлений, о которых идет речь — массовые казни без надлежащего судебного разбирательства, произвольные задержания, пытки, похищения, насильственное перемещение гражданских лиц, нападения на гражданские объекты и агрессия против сотрудников гуманитарных организаций.

До сих злодеяний, как утверждается, причастна в том числе так называемая “ПГК Вагнера”, вероятно контролируемая бизнесменом Евгением Пригожиным, который, по сообщениям СМИ, входит в ближайшее окружение российского президента Владимира Путина. Согласно докладу, в ситуации фигурируют две российские структуры. Одна из них — пидсанкцийна Lobaye Invest, специализирующаяся на золоте и бриллиантах. Другая — Sewa Security Services — обеспечивает охрану президента и других высокопоставленных ЦАР.

Контекст

29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Имена многих задержанных в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевавших на оккупированной части Донбасса.

14 августа стало известно, что задержаны на территории Беларуси 32 боевика ППК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ППК “Вагнера” на территорию России, указав, что “ни странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях” и белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украине без ответа.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ППК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПГ Ермаку” произошла “утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы ”. Было опубликовало “записи разговоров” так называемых “сотрудников СБУ” с “членами ППК” Вагнера “, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

В Службе безопасности Украины заявили , что данные об участии СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации” является обычным фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком. Журналисты-расследователи международной исследовательской организации Bellingcat работают над документальным фильмом о провале операции украинских спецслужб по делу о “вагнеривцив”.