Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 -0,0626  EUR: 32,63 -0,0943 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская о годе министра Степанова в должности: никто бы больше не сделал
Голубовская о годе министра Степанова в должности: никто бы больше не сделал
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13935

Кулеба обсудил с госсекретарем Блинкеном обострение на Донбассе: в США обеспокоены

Кулеба обсудил с госсекретарем Блинкеном обострение на Донбассе: в США обеспокоены

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на востоке нашей страны, последний выразил обеспокоенность в связи с обострением. Об этом заявил в среду официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает УНН.

Цитата:

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат", - заявил Прайс.

Детали

По данным Госдепа, Блинкен в разговоре также подчеркнул важность продвижения верховенства права и экономических реформ в Украине для укрепления демократических институтов страны и дальнейшей ее евроатлантической интеграции.

Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и продвижение общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата, сообщил Нед Прайс.

Что было ранее

МИД Украины заявил накануне, что Кулеба в разговоре с Блинкеном проинформировал собеседника о системном обострении Россией ситуации безопасности на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Донбасс, Украина, Госдеп, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.