Кулеба обсудил с госсекретарем Блинкеном обострение на Донбассе: в США обеспокоены

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на востоке нашей страны, последний выразил обеспокоенность в связи с обострением. Об этом заявил в среду официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает УНН.

Цитата:

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат", - заявил Прайс.

Детали

По данным Госдепа, Блинкен в разговоре также подчеркнул важность продвижения верховенства права и экономических реформ в Украине для укрепления демократических институтов страны и дальнейшей ее евроатлантической интеграции.

Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и продвижение общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата, сообщил Нед Прайс.

Что было ранее

МИД Украины заявил накануне, что Кулеба в разговоре с Блинкеном проинформировал собеседника о системном обострении Россией ситуации безопасности на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня.