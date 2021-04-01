Поданных деклараций стало меньше, 250 уже проверяют: НАПК об итогах кампании

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Кампания декларирования своих доходов чиновниками в 2021 году завершена. Поступило почти 800 тысяч деклараций, что меньше, чем в прошлом году. Уже 251 декларация проверяется. Сначала - высокопоставленных чиновников, среди которых члены правительства, судьи КСУ и Верховного Суда, народные депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.

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"За период кампании декларирования в Реестр поступило 791 872 декларации. Из них - 720 509 ежегодных деклараций действующих чиновников. Еще 71 363 декларации подали лица, прекратившие работать в органах власти в прошлом году", - указали в НАПК.

Детали

Председатель НАПК Александр Новиков рассказал, что "уже начато полную проверку 251 декларации должностных лиц". Он отметил, что проверка осуществляется по четкому порядку без всякой дискреции.

"Прежде всего проверяем высокопоставленных чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного Суда, депутаты Верховной Рады. Подчеркну: в случае, если НАПК закончило проверку декларации чиновника за 2019 год, в этом году его декларация в порядке очереди не будет проверяться. Также в списке те лица, проверку деклараций которых инициируют и журналисты. Первые результаты проверок будут опубликованы менее чем за три месяца", - добавил Александр Новиков.

Председатель НАПК также анонсировал запуск специального опроса для субъектов декларирования. Оно поможет специалистам агентства улучшить работу сервисов по отзывам участников опроса.

Дополнение

В прошлом году кампания декларирования продолжалась до 1 июня. Из-за мер, связанных с противодействием коронавируса.

Всего в Реестр за период кампании-2020 было подано 909 тыс. деклараций. Из них 907 тыс. - ежегодные декларации. Это на 84 тыс. больше ежегодных публичных деклараций, чем в 2019 году (тогда было подано 823 тысяч деклараций).