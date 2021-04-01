В Словакии после скандала со "Спутником" назначили нового премьера: Украина уже поздравила

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером, который до этого возглавлял министерство финансов страны, передает УНН со ссылкой на Aktuality.

Детали

Большинство членов нового кабмина составляют министры, занимавшие должности в правительстве Игоря Матовича, информирует издание. Сам Матович остался в правительстве, заняв должность Хегера.

Отмечается, что Кабинет министров был изменен после правительственного кризиса, вызванного закупкой российской вакцины от коронавируса “Спутник V”.

Реакция Украины

Избрание нового главы словацкого правительства приветствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Поздравляю Эдуарда Хегера с назначением на должность Премьер-министра Словакии. Желаю успехов в работе и благ словацкому народу. Надеюсь, что дружеские отношения между Украиной и Словакией будут и впредь укрепляться”, — написал он в Twitter.



В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил своего словацкого коллегу Ивана Корчака, который оставил за собой пост главы МИД.

“Поздравляю Ивана Корчока с его повторным назначением министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Надеемся на дальнейшую совместную работу на благо двух наших дружественных народов и во имя общего успешного европейского будущего Украины и Словакии”, — отметил дипломат.

Контекст

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил в воскресенье, 28 марта, о готовности уйти в отставку.



В соответствии с Конституцией Словакии, изменение премьера означает отставку всего правительства. Однако, как отмечают СМИ, нынешняя властная коалиция имеет в парламенте конституционное большинство и “могла бы договориться о формировании нового кабинета министров, который бы в свою очередь попросил парламент выразить доверие”.

Кризис вызвала закупка из России вакцины против COVID-19 “Спутник V”, несмотря на то, что она не одобрена к применению в Европейском союзе.



Эту закупку премьер и глава Минздрава организовали тайно даже от других партий коалиции. Когда их поставили перед фактом прибытия самолетов с российскими вакцинами в Словакию, они выступили с резкой критикой такого шага. Несколько депутатов парламента из этих партий вышли в знак протеста из их фракций, тем самим оставив коалицию без своих голосов.

Против использования неодобренной российской вакцины выступила и президенткой Словакии Зузана Чапутова.

Дополнение

Решение о тайной закупке вакцины в России вызвало и дипломатический скандал, когда Матович, желая пошутить, сказал, что пообещал России в обмен на вакцину Закарпатскую область Украины, территория которой в 1919-1939 годах входила в состав тогдашней Чехословакии.



После критики из Киева глава МИД Словакии, а затем и сам премьер извинились за эти слова.



Уже доставленная в Словакию российская вакцина пока находится на складах. Ее сейчас исследует словацкий Государственный институт контроля медпрепаратов, который, как ожидается, завершит это исследование и даст рекомендации по ее использованию в течение трех недель. Сейчас ее проверяют на мышах.