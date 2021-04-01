Замечания Венецианки учли: Комитет рекомендовал ВР принять в первом чтении законопроект о конституционной процедуре

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о конституционной процедуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат и заместитель председателя комитета, председатель подкомитета комитета Ольга Совгиря, информирует УНН.

Цитата

"Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект "О конституционной процедуре" (4533), доработанный в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии", - написала Совгиря.

Детали

По ее словам, в частности, в законопроекте:

• сохранен существующий порядок принятия решений КСУ (10 голосов судей КСУ);

• введено прозрачную процедуру привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести совершенного судьей правонарушения;

• предусматривается предоставление Конституционному Суду полномочия нормирования процедуры рассмотрения вопросов, которые не урегулированы Законом о конституционной процедуре, при этом с запретом принятия подзаконных актов, которые бы противоречили закону;

• предполагается, что КСУ сможет без ограничений отступать от своих предыдущих юридических позиций в случае привлечения судьи КСУ к уголовной ответственности, связанной с принятием решения, в котором выражено такую позицию;

• вводятся более гибкие правила изложения судьями КСУ отдельных мыслей (что может облегчить достижение консенсуса при рассмотрении дел судом).

"При этом в связи с существенным повышением проектом прозрачности деятельности КСУ Венецианская комиссия рекомендовала Конституционному Суду проявить сдержанность в случае, если в дальнейшем положения закона "О конституционной процедуре" (в случае его принятия) будут обжалованы в КСУ", - отметила Совгиря.

Дополнение

Венецианка положительно оценила законопроект о конституционной процедуре, но недостатки тоже заметила.



Парламентарии направили в парламентский комитет на повторное первое чтение законопроект "О конституционной процедуре", который должен решить проблему конституционного кризиса в Украине.

Законопроект № 4533 от 21.12.2020 наработанный рабочей группой КСУ по урегулированию "конституционного кризиса".

Документ предусматривает ряд нововведений. В частности, предложено, чтобы Конституционный Суд принимал решение двумя третями от своего состава.

Как сообщал УНН, так называемый "конституционный кризис" начался 27 октября. Тогда Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

К этому, 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Впоследствии Президент отозвал свой законопроект, который, к тому же, критиковали в "венецианке".