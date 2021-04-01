Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 -0,0626  EUR: 32,63 -0,0943 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В США заверили, что задержка с разговором Зеленского и Байдена не имеет никакой политической подоплеки - Енин
В США заверили, что задержка с разговором Зеленского и Байдена не имеет никакой политической подоплеки - Енин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6630

Верещук: Россия должна сесть за стол переговоров как сторона конфликта

Верещук: Россия должна сесть за стол переговоров как сторона конфликта

Ирина Верещук

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук заявила, что международное сообщество должно помочь Украине заставить Россию сесть за стол переговоров как сторону конфликта, об этом она заявила в эфире одного из телеканалов передает УНН.

Цитата:

"Россия не признает себя стороной конфликта и в ТКГ всячески демонстрирует свою неуступчивость. Рассказывает на международном уровне о том, что у нас гражданский конфликт. Конечно, здесь без наших партнеров и союзников не обойтись", - прокомментировала она.

Россия должна признать, что она является стороной конфликта - только так можно решить проблемные вопросы за столом переговоров, добавляет нардеп.

"Углубление санкций, а также прекращение достройки "Северного потока - 2" должны быть тем весомым фактором, инструментом давления, где международное сообщество должно сказать свое слово и помочь Украине, чтобы Россия села за стол переговоров как сторона конфликта", - резюмировала Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук обвинила Россию в провокациях во время переговорного процесса.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.