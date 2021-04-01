Проблема высоких тарифов на газ и рекордной задолженности критическая - эксперт

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Тема высоких тарифов в Украине крайне актуальна. Особенно, если учесть то, что они искусственно увеличены в два-три раза, а задолженность по ним уже достигает 81 млрд грн. Об этом УНН рассказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

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"Это очень актуальная тема. Потому что тарифы надуманные, искусственно завышенные в несколько раз меньше всего. Летом Нафтогаз покупал на европейских хабах газ по 3 грн за куб, а сегодня продает для населения втрое дороже - 6,99. Непонятно, какая экономическая обоснованность такой завышенной цены. Я молчу уже о сравнении цены газа украинской добычи и того, как продают этот газ населению: со всеми завитками, доходами максимальная цена газа украинской добычи около 2,5 грн за куб, а его продают по цене 6,99. В два-три раза дороже себестоимости", - отметил эксперт.

Детали

Павловский отдельно подчеркнул, что проблема значительно сложнее и путей для ее решения действующая власть пока не предлагает.

"Такие огромные тарифы приводят к задолженности. Сегодня задолженность достигла рекордного показателя и превысила 81 млрд грн. Представить даже трудно, как власть собирается решать эту проблему", - отметил он.

Дополнение

Политолог Юрий Романенко считает, что для Президента Зеленского сейчас ключевой проблемой стала тема тарифов. Это показала социология Украинского института будущего.

Вместе с тем народный депутат Вадим Ивченко на днях рассказал, что фракция "Батькивщина" уже почти месяц собирает подписи для внеочередного заседания Верховной Рады с целью рассмотрения законопроекта об уменьшении тарифов для населения. Среди нардепов-представителей партии "Слуга народа" почти никто не поддержал инициативу. Нардеп Ивченко считает, что вопрос тарифов в первую очередь должен быть рассмотрен Верховной Радой, ведь высокие тарифы также увеличивают цены и на продукты.

"Это должно быть рассмотрено на внеочередном заседании. Мы же возвращаемся из регионов, общаемся с людьми, с теми, кто производит продукты. И все говорят о том, что цены на энергоносители ведут за собой подорожание не только ЖКХ, но и цен на продукты. У нас хоть что-то производится сейчас без света или без газа?" - подчеркнул он.

Контекст

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. С апреля цены на газ должны вернуться к рыночному уровню, поэтому, поставщики уже не ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр.