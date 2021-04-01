Ни одной машины, более 1,4 млн грн зарплаты и три земельных участка: декларация Баканова

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В должности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов задекларировал за прошлый год 1 417 854 грн, три земельных участка и дом на 345,6 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию на сайте НАПК.

Детали

Так, согласно декларации, по месту работы Баканов заработал 1 417 854 грн. Наличными он хранит 170 тыс. долл. и 800 тыс. грн. Среди банковских вложений у него 10 долл. и 233 евро.

В собственности Баканова нет автомобилей, на его жену зарегистрировано два: Volkswagen Touareg 2012 года выпуска за 475 550 грн и Volkswagen Passat 2010 года выпуска за 111 385 грн.

Также в декларации указано, что глава СБУ владеет в Ходосовке Киевской тремя земельными участками и домом площадью 345,6 кв.м.

Кроме того, в его собственности есть квартира в Киеве площадью 56 кв.м. Баконов имеет в общей собственности квартиру в Кривом Роге, его доля 33%.

Дополнение

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