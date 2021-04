В Украине откроется посольство Ирландии

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Ирландии анонсировало открытие в Украине своего посольства. Открытие дипломатического представительства запланировано на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирландии в Twitter, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что сегодня отмечается 29-летие с установления дипломатических отношений между Украиной и Ирландией.

"Сегодня мы отмечаем 29 лет дипломатических отношений между Ирландией и Украины. В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, еще больше укрепив связи между нашими странами", - говорится в сообщении.

Добавим

Коллегия Министерства иностранных дел на этой неделе приняла решение ввести титул почетного Амбассадора Украины. Таким образом ведомство будет отмечать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран.

