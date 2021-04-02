На 87-м округе осталось посчитать менее 10%: Вирастюк опережает Шевченко на менее чем тысячу голосов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9:20 2 апреля обработала 90,59% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду. Лидеры гонки не изменились. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

Детали

Так, в одномандатном избирательном округе №87 на Прикарпатье по итогам обработки 90,59% участковых протоколов с голосования на довыборах в ВР в тройке лидеров Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" (31,51%, 14 500 голосов), Александр Шевченко от партии "За будущее" (29,52%, 13 586 голосов) и Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,83 13268 голосов).

Разница в количестве полученных голосов у лидеров гонки Вирастюка и Шевченко составляет 914 голосов.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Между тем ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. По состоянию на 8 утра, по данным наблюдателей ОПОРЫ, пересчитали бюллетени на 5 участках.

Сообщается, что ОИК №87 признала недействительным голосование на одном из участков. "Так, окружная избирательная комиссия пересчитывала бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за Александра Шевченко. Члены ОИК пересчитали бюллетени и подтвердили количество 377. Впоследствии член ОИК от "Слуги народа" заявил, что ему сообщили люди, которые смотрели трансляцию, о неправильных результатах подсчета голосов. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени за Шевченко - их оказалось 277", - рассказали в ОПОРЕ.

На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия.

Дополнение

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после взобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.