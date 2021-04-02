Роялти от книг, зарплата и наличные в евро: декларация Дмитрия Кулебы

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал за прошлый год 893 391 грн, роялти от книг, а также две квартиры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на декларацию на сайте НАПК.

Детали

Так, согласно документу, по месту работы в Секретариате Кабинета Министров Украины, Кулеба получил 184 570 грн, а на должности министра — 708 821 грн. Роялти от книг в двух издательствах составило 6211 грн и 12 432 грн. Также Кулеба задекларировал гонорар в размере 1680 грн.

Наличными министр сохраняет 32 тысячи евро, на банковских счетах — 113 519 грн и 8359.

Также в декларации указано, что глава МИД владеет двумя квартирами площадью 52,9 кв.м и 125,7 кв.м. В собственности Кулебы нет автомобилей.

Жена Кулебы, Евгения, за прошлый год получила 313 тысяч от предпринимательской деятельности, страховые выплаты — 3251 грн, зарплату по основному месту работы — 12 544 грн, а также неустойку от “Новой почты” — 5183 грн. Также на нее зарегистрирована общественная организация “Город-Сад”.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. В документе — государственная дача, брендовые часы и взнос на памятник Каденюку.

Также свою декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. обнародовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак . Глава ОП за год заработал меньше полумиллиона гривен.