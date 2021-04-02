Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0098  EUR: 32,70 0,0713 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В США заверили, что задержка с разговором Зеленского и Байдена не имеет никакой политической подоплеки - Енин
В США заверили, что задержка с разговором Зеленского и Байдена не имеет никакой политической подоплеки - Енин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10410

Роялти от книг, зарплата и наличные в евро: декларация Дмитрия Кулебы

Роялти от книг, зарплата и наличные в евро: декларация Дмитрия Кулебы

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал за прошлый год 893 391 грн, роялти от книг, а также две квартиры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на декларацию на сайте НАПК.

Детали

Так, согласно документу, по месту работы в Секретариате Кабинета Министров Украины, Кулеба получил 184 570 грн, а на должности министра — 708 821 грн. Роялти от книг в двух издательствах составило 6211 грн и 12 432 грн. Также Кулеба задекларировал гонорар в размере 1680 грн.

Наличными министр сохраняет 32 тысячи евро, на банковских счетах — 113 519 грн и 8359.

Также в декларации указано, что глава МИД владеет двумя квартирами площадью 52,9 кв.м и 125,7 кв.м. В собственности Кулебы нет автомобилей.

Жена Кулебы, Евгения, за прошлый год получила 313 тысяч от предпринимательской деятельности, страховые выплаты — 3251 грн, зарплату по основному месту работы — 12 544 грн, а также неустойку от “Новой почты” — 5183 грн. Также на нее зарегистрирована общественная организация “Город-Сад”.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. В документе — государственная дача, брендовые часы и взнос на памятник Каденюку.

Также свою декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. обнародовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак . Глава ОП за год заработал меньше полумиллиона гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.