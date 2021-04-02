Тупицкий не пришел на избрание меры пресечения

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на следующую неделю рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда Украины отменен, из-за его неявки. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Так, в пресс-службе подтвердили, что заседание суда перенесли на 7 апреля из-за неявки Тупицкого.

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Офис Генерального прокурора настаивает на применении в отношении Александра Тупицкого меры пресечения в виде залога в более чем 45 тыс. грн.

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.