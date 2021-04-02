Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0098  EUR: 32,70 0,0713 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине
Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17010

Тупицкий не пришел на избрание меры пресечения

Тупицкий не пришел на избрание меры пресечения

Александр Тупицкий

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на следующую неделю рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда Украины отменен, из-за его неявки. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Так, в пресс-службе подтвердили, что заседание суда перенесли на 7 апреля из-за неявки Тупицкого.

Дополнение

Офис Генерального прокурора настаивает на применении в отношении Александра Тупицкого меры пресечения в виде залога в более чем 45 тыс. грн.

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Источник: УНН
Теги: суд, КСУ, мера пресечения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.