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Кремль угрожает "дополнительными мерами" в случае усиления сил НАТО вокруг Украины

Кремль угрожает "дополнительными мерами" в случае усиления сил НАТО вокруг Украины

Дмитрий Песков

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Россия обещает принять "дополнительные меры по обеспечению своей безопасности" в случае усиления войск НАТО вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата:

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.

Дополнение

Накануне СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после обострения ситуации на востоке Украины.

Что было раньше

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

Отметим, что накануне послы стран НАТО провели встречу, во время которой они выразили обеспокоенность накоплением российских военных у границ Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина
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