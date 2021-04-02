Кремль угрожает "дополнительными мерами" в случае усиления сил НАТО вокруг Украины
Дмитрий Песков
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Россия обещает принять "дополнительные меры по обеспечению своей безопасности" в случае усиления войск НАТО вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.
Дополнение
Накануне СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после обострения ситуации на востоке Украины.
Что было раньше
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.
Отметим, что накануне послы стран НАТО провели встречу, во время которой они выразили обеспокоенность накоплением российских военных у границ Украины.