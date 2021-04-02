Правительство создало "Национальный фонд инвестиций"
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о создании “Национального фонда инвестиций” для поддержки масштабных и социально значимых инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.
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“По поручению Президента Украины, правительство создало государственное предприятие Национальный фонд инвестиций Украины” (“Нацинвестфонд”) и утвердил его устав. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 31 марта”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что целью деятельности “Нацинвестфонда” является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.
По информации пресс-службы министерства, согласно утвержденному Уставу предметом деятельности предприятия является:
- привлечение и концентрация финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
- финансирование и реализация приоритетных инвестиционных проектов;
- привлечение инвестиций;
- подготовка инвестиционных и других проектов;
- управление объектами собственности в соответствии с законом;
- образования инвестиционных фондов, участие в инвестиционных фондах;
- участие в совместной деятельности;
- участие в социально значимых проектах.
Добавим
29 марта за председательства Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось онлайн-совещание касательно создания Национального фонда инвестиций, во исполнение указа Президента Украины.