Правительство создало "Национальный фонд инвестиций"

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о создании “Национального фонда инвестиций” для поддержки масштабных и социально значимых инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.

Цитата

“По поручению Президента Украины, правительство создало государственное предприятие Национальный фонд инвестиций Украины” (“Нацинвестфонд”) и утвердил его устав. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 31 марта”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что целью деятельности “Нацинвестфонда” является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

По информации пресс-службы министерства, согласно утвержденному Уставу предметом деятельности предприятия является:

привлечение и концентрация финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;

финансирование и реализация приоритетных инвестиционных проектов;

привлечение инвестиций;

подготовка инвестиционных и других проектов;

управление объектами собственности в соответствии с законом;

образования инвестиционных фондов, участие в инвестиционных фондах;

участие в совместной деятельности;

участие в социально значимых проектах.

Добавим

29 марта за председательства Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось онлайн-совещание касательно создания Национального фонда инвестиций, во исполнение указа Президента Украины.