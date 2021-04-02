Разведка предупредила о вероятности техногенной катастрофы из-за погрешностей при строительстве "Северного потока-2"

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Россия вынуждена проводить достройку своего проекта “Северный поток-2” судами, находящихся в предаварийном состоянии и технологически устаревшими. Их использование увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках, предупреждает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Цитата

“По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших суден и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках”, — информируют в СВРУ.

Детали

Так, отмечают в спецслужбе, пока из-за отказа иностранных компаний от привлечения передового технологического флота, Россия вынуждена проводить достройку “Северного потока-2” собственными возможностями, которые сегодня представлены судами, находящимся в предаварийном состоянии и технологически устаревшими.

В частности это судна “Venie”, “Владислав Стрижов”, “Юрий Топчев”, “Умка”. “Vengery”, “Финвал”, “Errie” и “Катунь”.

“Так, судно „Катунь“ с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Со своей стороны Тактико-технические характеристики судна „Умка“ уже не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, которые Россия прилагает усилия для завершения строительства”, — информирует срзу.

Контекст

Газопровод “Северный поток-2”, мощность которого составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, должен обеспечивать поставки газа напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины.

Изначально планировалось завершить проект к середине 2020 года, однако этому помешали санкции США. В итоге работы по укладке труб “Северного потока-2” возобновились после летнего перерыва в декабре 2020 года.

Вскоре строительство в водах ФРГ вновь было приостановлено — на этот раз из-за экологов, опротестовавших разрешение на проведение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось только в феврале 2021 года.

Недавно проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления строительства обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: “На 31 марта заключено 2339 км (с 2460 км), или 95 процентов газопровода „Северный поток-2“. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода”.

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект.