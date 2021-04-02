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На подпись Зеленскому передан Закон о закупке "пакетов малыша" из Prozorro

На подпись Зеленскому передан Закон о закупке "пакетов малыша" из Prozorro

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон о предоставлении помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи “пакет малыша”, документ передан на подпись Президенту. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает УНН.

Цитата

“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины „О государственной помощи семьям с детьми“ относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи „пакет малыша“ (проект № 5064)... Закон направлен на подпись Президенту Украины”, — информируют в аппарате.

Детали

Документ, в частности, предусматривает норму, согласно которой закупки “пакетов малыша” будут проходить через систему Prozorro.

Законом предусмотрено, что пособие по беременности и родам назначается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя).

Также, с целью эффективной организации бюджетного финансирования стоимость одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” устанавливается в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет, установленных законом на 1 января соответствующего года. В предыдущей формулировке, стоимость одноразовой натуральной помощи составила “не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи”.

Что было раньше

На подпись Президенту ранее сегодня передали Закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантинных ограничений.

Источник: УНН
Теги: Украина

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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