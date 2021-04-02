Эскалация на Донбассе: министр обороны Украины призвал Великобританию удвоить сдерживание РФ

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран в беседе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом 2 апреля, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОУ.

Цитата

“Мы говорим о растущем агрессивное поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права”, — заявил министр.

Детали

По данным пресс-службы, министр обороны Украины проинформировал собеседника о развитии ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями и вокруг границ нашего государства.

Он акцентировал внимание своего коллеги на конкретных фактах наращивания Российской Федерацией дополнительных военных подразделений из разных регионов России вблизи украинских границ.

Бен Уоллес подтвердил поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины и заверил, что Великобритания продолжит участие в подготовке украинских военнослужащих и развития возможностей Вооруженных Сил Украины.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Что было раньше

Ранее в Офисе Президента в контексте растущей российской угрозы заявили, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, в частности возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины, будет способствовать стабилизации ситуации с безопасностью в регионе.



Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.



Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.



Отметим, что накануне послы стран НАТО провели встречу, во время которой они выразили обеспокоенность накоплением российских военных у границ Украины.