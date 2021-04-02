АРМА ищет управляющих для объектов недвижимости экс-министра режима Януковича

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) начало конкурс для отбора управляющих объектами недвижимости, которые принадлежат одному из экс-министров режима Януковича. Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает УНН.

Детали

Так, речь об элитной недвижимости в центре Киева и пригороде столицы. В частности, элитная квартира и два гаража в ЖК "Новопечерские Липки" по улице Драгомирова, элитный жилой дом и земельный участок вблизи Конча-Заспы под Киевом.

По данным пресс-службы, другой лот, выставленный на конкурс, включает две квартиры и четыре машиноместа в самом центре столицы, на улице Институтской, а также частную усадьбу в так называемом "Царском селе", расположенном на Печерских холмах

Стоимость указанных активов, по оценкам правоохранительных органов, составляет почти 1,5 миллиарда гривен. Прием документов продлится до 23 апреля 2021 года.

Дополнение

Отметим, что речь, вероятно, идет об имуществе бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Как сообщал УНН, в феврале текущего года Печерский районный суд Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с Захарченко, и передал его АРМА для поиска управляющих.



Захарченко подозревают в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.