Невероятный разговор: в ОП в восторге от переговоров Байдена с Зеленским

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Офисе президента впервые прокомментировали телефонный разговор президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. Это было невероятно, написала пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, передает УНН.

Цитата

"Невероятный разговор (с англ. Fabulous conversation)", - отметила Мендель в Twitter.

Детали

Белый Дом сообщил ранее, что сегодня состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины, обнародовав релиз.

Офис президента пока не сообщал детали разговора и переговоры не комментировал.

В то же время Зеленский у себя в Twitter сообщил некоторые детали. Так, по его словам, США и Украина стоят бок о бок, когда речь идет о сохранении наших демократий.

В то же время, по данным СМИ, лидеры в частности обсудили сообщение о наращивании российских войск на востоке Украины.

Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивания РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. Военных.