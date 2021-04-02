Байден сказал Зеленскому, что ждет возможности посетить Украину и вспомнил свое выступление в Раде - Ермак

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал, что ждет возможности посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в Верховной Раде в 2015 году. Об этом написал в Facebook глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата:

"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает Президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - написал Ермак.

Детали

Белый Дом сообщил ранее, что сегодня состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины, обнародовав релиз.



Сам Зеленский у себя в Twitter после разговора сообщил, что США и Украина стоят бок о бок, когда речь идет о сохранении наших демократий.



В то же время, по данным СМИ, лидеры в частности обсудили сообщение о наращивании российских войск на востоке Украины.



Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивании РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.



Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.



