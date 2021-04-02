"Черная пятница" наступила для ряда физических и юридических лиц - Зеленский по итогам СНБО

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, передает УНН.

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"В Украине появилась своя "черная пятница". В этот день лица, которые занимались большой распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим нашей страны, получат по заслугам... Сегодня, после очередного заседания СНБО, "черная пятница" наступила для ряда физических и юридических лиц", - сказал Президент.

Детали

Так, по его словам, сегодня "впервые в истории Украины" введены персональные санкции - заблокированы активы и имущество - людей, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Кроме того, отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов.

"А еще, мы готовим законодательные изменения, последствиями которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - добавил Глава государства.

Дополнение

19 марта Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудят борьбу с контрабандой через государственную границу.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 2 апреля, планируют рассмотреть темы, касающиеся "безопасности и наведения справедливости" в Украине.