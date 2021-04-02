"Ваше дело - труба": Зеленский пригрозил причастным к "диверсии" на незаконно отчужденном нефтепроводе

КИЕВ. 2 апреля. УНН. По возвращении стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства, оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 км нефтепровода. Следствием этой "диверсии" будут уголовные дела. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, передает УНН.

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"Во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-19 годов было уничтожено почти 400 км нефтепровода. Это - диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому лицам скажу коротко "ваше дело-труба", - сказал Президент.

Справка

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О принятии мер по защите имущественных интересов государства" по части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины, общей протяженностью 1433 км, с рекомендациями правоохранительным органам выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

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В частности, было решено признать, что "бездействие" Кабмина по выполнению указанного в одном из прошлых решений СНБО, "по определению центрального органа исполнительной власти, ответственного за сохранность и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, проходящих через территорию Украины, общей длиной 1433 км, привела к потере государственного контроля над этими объектами".

Кабмину вместе со Службой безопасности Украины было поручено провести проверку для установления причины невыполнения указанного в одном из прошлых решений СНБО и по результатам принять соответствующие меры реагирования.