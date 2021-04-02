Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России - Зеленский

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украина никогда не останется один на один против агрессии России. Об этом заявил президент США Джо Байден в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, о чем рассказал последний в видеообращении, передает УНН.

Цитата:

"Сохранение режима полного прекращения огня является залогом продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандские форматах", - сказал Президент.

По его словам, украинская армия способна дать отпор любому, и это "усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который избрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей".

"На этом пути мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и Соединенных Штатов Америки. И одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - подчеркнул Зеленский.

Детали

По словам Президента, американский коллега вспомнил события 6 января в Капитолии, и отметил, как важно США и Украине защищать демократию в обоих государствах - особенно когда "угрозу ему составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов".

Было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного Суда, добавил Глава государства.

"По словам Президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию", - сказал он.

Также лидеры говорили об участии США в Крымской платформе и о предстоящем визите Президента Байдена в Украину.

Что было раньше

Белый Дом сообщил ранее, что сегодня состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины, обнародовав релиз.



Сам Зеленский у себя в Twitter после разговора сообщил, что США и Украина стоят бок о бок, когда речь идет о сохранении наших демократий.



В то же время, по данным СМИ, лидеры в частности обсудили сообщение о наращивании российских войск на востоке Украины.



Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивании РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.



Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.



