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Следим за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: МИД Германии об эскалации России

Следим за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: МИД Германии об эскалации России

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Германия следит за ситуацией на украинско-российской границе и поддерживают Украину, которая стремиться к деэскалации. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на Twitter МИД ФРГ.

Цитата

“Мы следим за ситуацией на украинско-российской границе, и мы согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не ставить под угрозу режим прекращения огня”, — говорится в сообщении МИД.

Что было ранее

Министр иностранных дел Украины ранее сегодня обсудил с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Домиником Раабом действия Российской Федерации, которая осуществляет не только военную эскалацию на востоке Украины и в Крыму, но и ощутимую эскалацию.

Наращивание сил РФ возле украинской границы

Главнокомандующий ВС Украине Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. 

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных. 

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Германия
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