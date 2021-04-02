Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0098  EUR: 32,70 0,0713 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине
Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9045

Украина проинформировала членов СБ ООН об обострении на Донбассе и наращивании присутствия РФ на границе

Украина проинформировала членов СБ ООН об обострении на Донбассе и наращивании присутствия РФ на границе

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украина проинформировала партнеров из членов Совета Безопасности ООН об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе и наращивании военного присутствия России на оккупированных территориях, а также на границе. Об этом сообщает миссия Украины при ООН, передает УНН.

Цитата:

"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Детали

В миссии отметили, что ценят поддержку партнеров, и уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание.

Контекст

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Совет безопасности
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.