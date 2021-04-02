Кому пандемия, а кому Супрун назад возвращать: эксперт резко высказался о сборе подписей за отставку Степанова

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Политический эксперт Кирилл Молчанов раскритиковал деятельность отдельных политических сил и народных депутатов, которые начали собирать подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. При этом они не принимают во внимание то, что из-за этого могут произойти срывы с поставкой 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых сейчас договаривается министр Степанов. Об этом Молчанов написал на своей Facebook-странице, сообщает УНН.

“Соросята никак не угомонятся (...) сегодня же „соросенок“ Гурин из слуг народа, снова взялся за старое и начал собирать подписи за отставку Степанова, говорит собрал аж 90 подписей. Зачем соросятам отставка министра — ясно как белый день, им кровь из носу необходимо посадить в кресло своего — Виктора Ляшко, чтобы тот продолжил реформ Супрун. В идеале ее сразу в министерское кресло вернуть, но это задача для них не из простых, ведь слишком токсична она в обществе”, — написал Молчанов.

Руководствуясь исключительно личными мотивами, представители названных политсил сейчас ставят под вопрос возможность поставки вакцины Pfizer в Украине, считает он.

“Известно, что сейчас Степанов ведет переговоры о поставках 10 млн доз Пфайзер, и в случае пертурбаций в кресле вопрос может зависнуть на неопределенный срок, но соросят это не волнует, им надо так сказать „свое делать“. В общем, кому пандемия, а кому Супрун назад возвращать с ее смертереформами”, — подчеркнул он.

Молчанов также написал, что для достижения этих целей используются различные средства.

“В ход соросят идут любые средства, от чернухи в прессе до угроз западными карами. Идти на такой шаг приходится, потому что в реальной политике вопрос отставки не стоит”, — подытожил он.

Напомним, министр Степанов ранее прокомментировал скандальное заявление народного депутата Дмитрия Гурина о том, что следует освобождать медиков за их отказ от вакцинации. Глава Минздрава заявил, что такое предложение является полным абсурдом, вакцинация в стране добровольное, а медиков он не позволит обижать.