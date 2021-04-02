Кто попал под новые санкции СНБО? Данилов назвал фамилии

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых СНБО в пятницу, 2 апреля, ввел санкции. Об этом он сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

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“Я хотел озвучить перечень этих первых 10-и. Бокало Иван Васильевич, Пересоляк Валерий Иванович, Кушнир Юрий Абдулович, Еримичук Александр Владимирович, Фирманюк Орест Игоревич, Альперин Вадим Александрович, Чудаков Александр Леонидович, Шерман Виктор Бенедиктович, Кравченко Александр Николаевич, Дидух Владимир Степанович”, — сказал Данилов.

Детали

Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

По его словам, “впервые в истории Украины” введены персональные санкции — заблокированы активы и имущество — людей, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.