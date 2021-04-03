В СБУ прокомментировали решение СНБО о санкциях против контрабандистов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. По материалам Службы безопасности Украины будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят как юридические, так и физические лица. Соответствующие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Цитата

“... В течение 2020-го и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн. гривен”, — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Он отметил, что также по материалам СБУ было наложено более 138 млн. штрафов, а нарушителям было доначислено более чем 2,7 млрд. гривен таможенных платежей.

“То есть мы наблюдаем ощутимый экономический эффект от деятельности СБУ по этому направлению”, — подчеркнул Иван Баканов.

Детали

Всего было уничтожено 3 организованных преступных группировки, которые занимались именно контрабандной деятельностью, начато 87 уголовных производств, а 52 человека осуждены.

В пресс-центре СБУ привели несколько резонансных примеров:

◾ пресечена деятельность преступной группы в Харьковской области, которая организовала масштабное поставки в РФ военной продукции отечественных оборонных предприятий для авиатехники;

◾ совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранителями из Франции, Польши и Словакии прекращена деятельность международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и контрабанде стероидов;

◾ обнаружено 7 крупных партий кокаина в порту “Южный” и другие.

“Отдельное направление работы — противодействие коррупции именно на таможенной границе. Здесь в течение 2020-2021 годов СБУ открыла 82 досудебных расследования. 109 должностным лицам сообщено о подозрении, 20 — уже осуждены”, — добавили в пресс-центре.

“Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, „бьют“ не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием — это в первую очередь безопасность граждан”, — добавил глава СБУ.