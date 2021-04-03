Зеленский вскоре подпишет указ о вакцинации населения - Данилов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата:

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля - ред.), и одним из ключевых вопросов, которые рассматривались, прежде всего, я бы хотел обратить внимание, что рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением COVID-19. В ближайшее время будет указ Президента, который отразит решение СНБО, что касается вакцинации нашего населения", - рассказал Данилов.

Дополнение

За сутки 2 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 18 814 человек, в общем привито 286 647 человек.

Политолог заявил, что дезинформация и политические манипуляции затрудняют процесс вакцинации против COVID-19 в Украине.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.