Довыборы в Раду: на 87-м округе признали недействительными результаты уже на четырех участках

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Окружная избирательная комиссия (ОИК) №87 на Прикарпатье признала недействительным голосование на довыборах в Верховную Раду на участке №260028, увеличив это количество до четырех. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

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"Окружная избирательная комиссия № 87 признала недействительным голосование на участке № 260028. Также на этом участке обнаружили расхождение в голосах", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после открытия пакета с бюллетенями, который с 31 марта находился на здании ОИК, председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался надорванным, впрочем при пересчете количество бюллетеней совпало.

Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени с голосами за Александра Шевченко. Члены комиссии предлагали сразу вызвать полицию, хотя ее вызвали, когда обнаружили разночтения в голосах.

Дополнение

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила разночтения в количестве бюллетеней уже на пяти участках.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:30 3 апреля обработала 93,16% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду. Лидирует Василий Вирастюк с отрывом от Александра Шевченко в 729 голосов (14 795 против 14 066 голосов).

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.