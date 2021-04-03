Кравчук: прогресса в работе ТКГ нет, так как РФ этого не хочет

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Работа Трехсторонней контактной группы продолжается, но прогресса достичь не удается. Виной тому позиция России, рассказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает УНН.

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По его словам, Россия хочет оставить все, как есть, и руководствуется политикой, что “Украина — случайное государство, у которого нет будущего и перспектив”.

“Поэтому все наши усилия и наши желания упираются в проблему — проблему российской политики”, — отметил Кравчук.

Детали

В то же время мировое сообщество уже признало Россию стороной конфликта, хотя РФ и продолжает это отрицать.

“Мир понимает суть российской внешней политики и понимает, что надо делать. Мы тоже должны это понимать — это во-первых. Во-вторых, нужно находить пути и формулы, которые заставят Россию отвечать за свои действия”, — добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Дополнение

Последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.