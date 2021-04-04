На 87-м округе уже шесть участков имеют различия в голосах

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Окружная избирательная комиссия № 87, которая осуществляет повторный пересчет голосов на избирательных участках, обнаружила очередное, шестое расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке № 261029. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

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“Уже шестой участок имеет различия в голосах. ОИК насчитала на участке № 261029 за Александре Шевченко 299 голосов, в то время как на упаковке указано 402 голоса. Один бюллетень в пачке оказался с отметкой другого Александра Шевченко (1974 г.р.)” , - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом подсчета председатель УИК заявила, что упаковки повреждено, есть пустое пространство в пакетах с бюллетенями за Александра Шевченко, что члены УИК не ставили подписи в упаковочном скотче. Поэтому, по мнению членов УИК, пакет открывался.

Добавляется, что на место вызвали полицию.