Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0000  EUR: 32,70 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Весы будут полны обаяния, а Львам стоит умерить свой норов: эксклюзивный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
Весы будут полны обаяния, а Львам стоит умерить свой норов: эксклюзивный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8355

Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине - Зеленский

Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил партнеров из НАТО годовщиной подписания Североатлантического договора и отметил, что рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Поздравляю партнеров по НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине", - написал Зеленский.

Он также отметил, что украинская армия "сильная и продолжает необходимые реформы".

Справка

4 апреля Североатлантический Альянс отмечает 72-годовщину создания.

Дополнение

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Североатлантический альянс (НАТО) и государств-членов за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак по случаю дня создания Организации Североатлантического договора заявил, что в феврале 2014 впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены, когда Российская Федерация развязала кровавую войну. В свою очередь, за последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.