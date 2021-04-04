Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине - Зеленский

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил партнеров из НАТО годовщиной подписания Североатлантического договора и отметил, что рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

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"Поздравляю партнеров по НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине", - написал Зеленский.

Он также отметил, что украинская армия "сильная и продолжает необходимые реформы".

Справка

4 апреля Североатлантический Альянс отмечает 72-годовщину создания.

Дополнение

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Североатлантический альянс (НАТО) и государств-членов за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак по случаю дня создания Организации Североатлантического договора заявил, что в феврале 2014 впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены, когда Российская Федерация развязала кровавую войну. В свою очередь, за последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности.