ООС: боевики запускали в сторону украинских позиций игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На этой неделе в районе поселка Широкино в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские морпехи обнаружили самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

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"Вооруженные формирования российской федерации продолжают провоцировать наших защитников. Так на этой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение. Враг в последнее время прибегает к совершенно циничных, хоть и не новых способов, это - дистанционное минирование", - говорится в сообщении.

Детали

Так, на днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, невинная детская игрушка. При стягивании кошкой сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава.

Как отмечают в штабе ООС, подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил. С 2014-го года на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению.

В штабе ООС заметили, что военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки.

Дополнение

За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.