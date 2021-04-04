Президент ввел в действие решение СНБО о борьбе с контрабандой

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, Аппарата СНБО, можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

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"Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя", - подчеркнул Президент.

Детали

Глава государства добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, которые недополучил государственный бюджет.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.

Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 2 апреля, сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции.