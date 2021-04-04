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Зеленский с первой леди прибыл в Катар

Зеленский с первой леди прибыл в Катар

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Катар. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Государство Катар. Президент встретится с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани", - сообщили в ОПУ.

Дополнение

Ранее сообщалось, что во время встреч будут обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того в Офисе Президента отметили, что первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Источник: УНН
Теги: Украина, Катар, Президент, Владимир Зеленский, Елена Зеленская

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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