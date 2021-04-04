Решение СНБО о "Мотор Сич" отвечает украинским интересам - Маркарова

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В отношении предприятия "Мотор Сич" Украина должна думать прежде всего о своих интересах. Об этом в интервью Радио Свобода заявила посол Украины в США Оксана Маркарова отвечая на вопрос о том, не возникает ли в ситуации с возвращением "Мотор Сичи" в государственную собственность негативный для Киева треугольник США-Китай-Украина, передает УНН.

Детали

Как отметила Маркарова, "в вопросах "Мотор Сичи" мы должны в первую очередь думать о наших украинских интересах".

"И именно это стало основанием для решения СНБО о возвращении компании в государственную собственность. И я уверена в том, что наша позиция здесь не только правильная, но достаточно сильная. Поэтому это решение полностью отвечает нашим интересам", - сказала Оксана Маркарова.

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На вопрос, учитывалась ли Киевом в этом случае позиция США и выражал ли вообще Вашингтон свою позицию по поводу "Мотор Сичи", Маркарова ответила:

"Еще раз. Это вопросы наших украинских интересов. То есть это вопрос того, насколько вообще законно происходили некоторые вещи, которые происходили вокруг "Мотор Сичи" раньше. И я думаю, что здесь как раз эта позиция была достаточно обоснованной, она была достаточно однозначной по нашему вопросу. Я уверена, что все вопросы, которые будут продолжать обсуждаться, в том числе если есть какие-то потенциальные претензии от других стран, они могут быть обсуждены на основе конкретных документов", - отметила Оксана Маркарова.

Дополнение

Первым о намерении украинской власти национализировать "Мотор Сич" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Позже другой представитель фракции президента Владимира Зеленского - заместитель главы "слуги" Александр Корниенко - сказал, что текста законопроекта еще нет, а также не смог объяснить, как будет проведена национализация с юридической точки зрения - украинское законодательство не содержит такого механизма. При этом Корниенко признал, что Украина должна будет компенсировать потери китайских инвесторов на "Мотор Сич".

В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль публично заявил, что даже не слышал о законопроекте о национализации предприятия китайских инвесторов, затем стал рассуждать, назвал завод "стратегическим" (хотя "Мотор Сич" еще в 2015 году решением правительства лишена такого статуса) и "государственным" (хотя оно приватизировано еще в 90-х, а сейчас контрольным пакетом владеют китайцы).

Секретарь СНБО Алексею Данилов сообщил, что дело о возврате предприятия "Мотор Сич" в собственность украинского государства сейчас рассматривается в Шевченковском районном суде Киева.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" оценивают сумму своих потерь от экспроприации украинской властью их инвестиций в предприятие в 3,6 млрд долл. И намерены взыскать с государства Украина эту сумму в международном арбитраже.