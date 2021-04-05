"Европейский Союз с вами": Кулеба обсудил с Боррелием обострения ситуации на Востоке

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Хосеп Боррелием по поводу дестабилизирующих действий России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности системном обострении ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелание РФ подтвердить приверженность режима прекращения огня, наращивание военного присутствия вблизи границ нашего государства, интенсивное распространение дезинформации.

Хосеп Боррель заверил Дмитрия КУЛЕБЫ в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: “Европейский Союз с вами”.

Высокий представитель ЕС также пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Министр принял приглашение.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с действующей председателем ОБСЕ , министром иностранных дел Швеции Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности и призвал открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ вдоль неконтролируемой участка российско-украинской государственной границы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Также Хомчак заяви, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.